Política Câmara aprova empréstimo de R$ 50 milhões para Comurg Executivo também enviou novo pedido para conseguir R$ 115 milhões com a Caixa para obras do BRT

A Câmara Municipal aprovou nesta quinta-feira (21), em segunda votação, pedido da Prefeitura para fazer empréstimo de R$ 50 milhões com o Banco do Brasil. O montante deve ser usado para compra de maquinário e caminhões para a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Se o prefeito Iris Rezende (MDB) sancionar a matéria, o Paço fica autorizado a iniciar as negociações c...