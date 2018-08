Política Câmara adia para dia 8 de agosto reunião que pode cassar mandato de Maluf Faz mais de sete meses que o STF determinou à Mesa da Câmara que declarasse a perda da função do deputado

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados adiou a reunião que estava marcada para a tarde desta terça-feira, 7, em que a cassação do mandato do deputado Paulo Maluf (PP-SP) seria discutida. A Casa não informou o motivo e a análise do caso foi remarcada para a quarta-feira, 8. Faz mais de sete meses que o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou à Mesa da Câmara que de...