Cármen Lúcia terá encontro sobre julgamento de Lula

A agenda da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, prevê uma reunião na próxima segunda-feira (15), às 10h, com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4), desembargador Federal Thompson Flores. A programação foi divulgada ontem e a assessoria do TRF-4 confirmou que um dos assuntos da audiência será o julgamento do ...