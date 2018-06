Política Cármen Lúcia retira da pauta ação sobre parlamentarismo Presidente excluiu mandado de segurança, que tramitava na Corte há 21 anos e seria votado no próximo dia 20, após autores desistirem da ação ontem

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, retirou da pauta do plenário a ação que discute se é possível migrar do sistema presidencialista para o parlamentarista por meio de emenda constitucional, sem a realização de um plebiscito.O processo, de 1997, seria analisado no dia 20 de junho, mas registrou um pedido de desistência de seus auto...