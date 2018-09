Política Cármen Lúcia encerra nesta quinta-feira (13) seu mandato como presidente do STF A ministra deixa também o posto de presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Cármen foi a segunda mulher a ocupar ambos os cargos – a primeira havia sido a ministra Ellen Gracie, já aposentada

A ministra Cármen Lúcia encerra hoje (13) seu mandato como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) após dois anos em que controlou de perto a pauta de julgamentos e teve que lidar, em mais de uma oportunidade, com embates entre o Judiciário e os outros poderes. Ela será substituída pelo ministro Dias Toffoli. Cármen Lúcia deixa também o posto de presidente do Con...