Política Cármen Lúcia diz que audiência no STF sobre aborto garante a pluralidade Mais de 40 especialistas debaterão o tema em duas sessões; audiência leva aborto a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter

“Este é um espaço de liberdade e estamos garantindo o princípio de pluralidade nesta audiência”, disse a presidente do STF, Cármen Lúcia, ao abrir a audiência com mais de 20 especialistas, no plenário da 1a Turma da Corte, para defender e apresentar argumentos sobre diferentes posições a respeito da descriminalização do aborto até a décima segunda semana de gravidez. O...