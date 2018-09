Política Cármen Lúcia comanda pela última vez sessão no CNJ No dia 13, o ministro Dias Toffoli será empossado presidente do STF e do CNJ

A nove dias de deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Cármen Lúcia comanda nesta terça-feira (4), pela última vez, a sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na pauta, a discussão sobre a decisão liminar que define que juízes estaduais tenham aumento automático em caso de reajuste de salário dos ministros do STF. A liminar des...