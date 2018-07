Política Cármen Lúcia assume Presidência da República interinamente É a terceira vez em 2018 que a presidente do Supremo Tribunal Federal assume a chefia do Executivo; ela fica no cargo terça e quarta, enquanto Michel Temer está em viagem

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, assume a Presidência da República interinamente nesta terça e quarta-feiras (dias 17 e 18 de julho), quando o presidente Michel Temer estará em viagem a Cabo Verde. O decano do STF, ministro Celso de Mello assume a presidência do STF durante o período. A ministra assumirá a chefia do Executivo pela t...