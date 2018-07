Política Cármen Lúcia adota perfil discreto na presidência da República No Planalto, ela não posa para fotos e não usa mesa de Temer

Com a viagem do presidente Michel Temer ao México e à África do Sul nesta semana, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, volta ao Palácio do Planalto para presidir o Brasil. Essa é a quarta vez que ela comanda o país desde o início do período eleitoral e vem se notabilizando pela discrição. Quando assume interinamente a pres...