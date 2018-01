Cármen Lúcia aciona Maia e Eunício

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, pediu que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), prestem informações, com urgência e prioridade no prazo de 10 dias, no âmbito de ação que questiona trecho de emenda que permite aos partidos definirem livremente a duração dos diretórios provisórios. ...