Política Cármen e Fachin votam juntos em 87% dos casos Retorno da ministra à 2ª Turma deve aumentar chances do relator da Lava Jato sair vitorioso no colegiado em temas da operação

O retorno da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, à Segunda Turma da Corte, a partir de setembro, deve aumentar as chances de o relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, sair vitorioso naquele colegiado em questões consideradas cruciais para a operação. Levantamento feito pelo jornal O Estado de S.Paulo em julgamentos no plenário...