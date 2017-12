Cármen derruba indulto e presidente avalia novo ato

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, suspendeu ontem parte do indulto de Natal concedido pelo presidente Michel Temer. Ela justificou afirmando que o indulto não pode causar “impunidade”. “Indulto não é prêmio ao criminoso nem tolerância ao crime. Nem pode ser ato de benemerência ou complacência com o delito.” A presidente do Supremo considerou i...