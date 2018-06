Política Busca por eleição na internet é a maior desde 2004 Levantamento mostrou ainda que, em junho, o interesse dos internautas pelo tema "eleição" foi 66,7% maior do que no mesmo período de 2016 e de 2014

As eleições deste ano são as que mais despertaram o interesse dos eleitores na internet durante um primeiro semestre desde 2004. Levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo na plataforma Google Trends - que analisa estatísticas de pesquisas no maior buscador da rede - marca cinco pontos de interesse pelo tema neste primeiro semestre, contra 3 em 2014 e 2016...