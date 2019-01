Política Bruno Peixoto será líder do governo Caiado na Assembleia

Apelidado na Assembleia Legislativa de “líder do governo de transição” pela atuação em projetos de interesse do governador Ronaldo Caiado (DEM) no final do ano passado, Bruno Peixoto (MDB) será indicado para assumir a liderança do governo na Casa. A informação foi confirmada pelo POPULAR com aliados do democrata, embora Peixoto afirme que o governador não oficializou a prop...