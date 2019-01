Política Bruno Peixoto será líder do governo Caiado na Assembleia Governador ainda não anunciou publicamente a indicação. Bruno também não foi encontrado.

Com a previsão de autoconvocação da Assembleia Legislativa em janeiro, o deputado estadual Bruno Peixoto (MDB) já foi definido como líder do governo de Ronaldo Caiado (DEM) na Casa. A informação foi confirmada pelo POPULAR com integrantes do Governo, mas o governador ainda não anunciou publicamente a indicação. Bruno também não foi encontrado. Bruno já vinha ajudan...