Política Bruno e Marrone, Amado Batista e outros: Bolsonaro almoça com cantores sertanejos e recebe homenagem Evento era para ter acontecido durante a campanha presidencial, mas foi adiado por causa do atentado que o então candidato sofreu em MG

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), almoçou nesta terça-feira (11), no Clube do Exército, em Brasília, com cerca de 30 artistas sertanejos que o apoiaram na campanha presidencial deste ano. Visualizar esta foto no Instagram. ...