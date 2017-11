BRT é tema de visita de ministro

Em seu terceiro dia útil como ministro das Cidades, Alexandre Baldy (sem partido) deu sinais de aproximação com o Paço Municipal, onde teve reunião no início da noite desta segunda-feira (27) com o prefeito Iris Rezende (PMDB) para tratar sobre o destravamento do Bus Rapid Transit (BRT) Norte-Sul. Durante o encontro, o auxiliar do presidente Michel Temer (PMDB) ouviu de...