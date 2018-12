Política Brecha pode permitir licença prêmio retroativa Texto do projeto de lei que concede data base aos servidores do Tribunal de Justiça prevê, já no orçamento de 2019, a indenização aos magistrados; Judiciário evita se manifestar

Aprovado ontem em segunda e última votação na Assembleia Legislativa de Goiás, o projeto de lei que estabelece a “revisão geral anual” dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) tem um detalhe que chama atenção: a previsão de que o orçamento de 2019 envolva uma das maiores polêmicas do ano, a licença prêmio. Segundo o texto, servidores e magistrados p...