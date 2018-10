Política Brasil vive expectativa de respeito à Constituição, diz Celso de Mello A declaração foi feita durante a sessão plenária do STF, que foi aberta por Celso de Mello com um elogio ao trabalho da ministra Rosa Weber no comando do processo eleitoral, na condição de presidente do TSE

O ministro Celso de Mello, o mais antigo do Supremo Tribunal Federal (STF), disse hoje (31) que o Brasil vive na expectativa de que a Constituição será respeitada como lei máxima da República. “O Brasil, situando-se entre seu passado e seu futuro, vive a expectativa de que a Constituição – manto protetor e intangível do corpo social, das instituições do estado e dos ...