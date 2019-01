Política Brasil puxará ofensiva anti-Maduro Bolsonaro rechaça pedidos de sanções econômicas, mas pretende liderar movimento pela queda do presidente da Venezuela

O presidente Jair Bolsonaro fará ofensiva no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na próxima semana, para legitimar um governo de transição na Venezuela. A estratégia do Brasil de liderar abertamente o movimento internacional pela queda do presidente Nicolás Maduro foi discutida ontem por Bolsonaro e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em reuniões ao ...