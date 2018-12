Política Brasil foi o 8º país com maior número de mortes de jornalistas em 2018 Entidade com sede na Suíça indica que, em cinco anos, o número jornalistas assassinados no Brasil foi o mesmo registrado na Somália

O Brasil termina 2018 como o oitavo país com o maior número de assassinatos de jornalistas no mundo. No total foram quatro mortes no ano marcado por eleições, o mesmo número registrado nas Filipinas. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 17, pela entidade Press Emblem Campaign (PEC), com sede na Suíça, e que reúne o número de profissionais mortos...