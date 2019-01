Política Brasil e Argentina revisarão tratado de extradição entre os dois países, diz Moro Ideia da revisão é que o documento de extradição, em caso da prisão de uma pessoa no país vizinho, seja adiantado sem passar pelos canais diplomáticos

Os presidentes Jair Bolsonaro e Mauricio Macri vão formalizar, nesta quarta-feira, 16, a revisão do tratado de extradição entre Brasil e Argentina. O líder argentino chegou por vota das 10h30 ao Palácio do Planalto, onde foi recebido pelo brasileiro. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a ideia da revisão é que o documento de ext...