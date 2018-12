Política Brasil doa R$ 15 milhões a entidades internacionais de migração Dinheiro vai para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e a Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas

O presidente Michel Temer autorizou o repasse de R$15 milhões para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e a Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas (OIM). Ambas as entidades se destinam a acolher pessoas em situação de vulnerabilidade em decorrência do fluxo migratório provocado pela crise humanitária. A Medida Provis...