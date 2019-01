Política Brasil atinge sua pior pontuação em ranking sobre corrupção

O Brasil atingiu no ano passado a sua pontuação mais baixa e a pior colocação no Índice de Percepção da Corrupção (IPC), divulgado anualmente pela Transparência Internacional, desde que a metodologia passou a permitir a comparação anual, em 2012. Com 35 pontos - em uma escala de 0 a 100 -, o País é agora o 105º colocado entre 180 nações avaliadas. Em 2017, estava com 37 p...