Política Brasil é o país que mais acredita em fake news no mundo, diz pesquisa Os italianos são apontados como o povo mais desconfiado

Mais de 120 milhões de brasileiros acreditam em fake news, segundo levantamento do Instituto Ipsos, divulgado no dia 2 de outubro. Segundo os dados, 62% dos brasileiros acreditam em notícias falsas, seguidos de Arábia Saudita e Coreia do Sul (58%) e peruanos e espanhóis (57%). A pesquisa mundial, feita entre junho e julho, ouviu 19.243 pessoas em 27 países...