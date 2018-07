Política Brasil é condenado por assassinato de Vladimir Herzog Sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos classifica morte como crime contra ‘humanidade’

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou, por unanimidade, o Brasil pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog. O tribunal determinou que o Estado brasileiro deve "reiniciar com a devida diligência, a investigação e o processo penal cabíveis pelos fatos ocorridos em 25 de outubro de 1975". Naquele dia, Herzog morreu após ser submetido a tortura no Des...