Braga diz que papel do PRP é “trabalhar pela união”

O encontro entre o deputado federal Daniel Vilela (MDB) e o vereador e ex-prefeito de Anápolis Antônio Gomide (PT) ocorreu no escritório do presidente do PRP, Jorcelino Braga. Ao POPULAR, o presidente da sigla se absteve de comentar a conversa. “Daniel e Gomide são meus amigos, mas isso deve ser tratado com os dois e não comigo”, disse Braga.Sobre as conversas tidas pelo PRP em rel...