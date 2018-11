Política Bolsonaro volta a Brasília para dois dias de reuniões Ele se encontra com Tereza Cristina e presidentes de tribunais

O presidente eleito Jair Bolsonaro desembarca nesta terça-feira (13) em Brasília para dois dias de reuniões. Ele pretende ir ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde a equipe do governo de transição trabalha. Os grupos temáticos voltam a se reunir hoje e amanhã (14). Pela manhã, o presidente eleito deve se reunir com a deputada federal Tereza Cristina (DEM-M...