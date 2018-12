Política Bolsonaro vira assistente de acusação no caso da facada O pedido para fazer parte da acusação teve o aval do Ministério Público Federal e, se quiser, o presidente eleito poderá até questionar testemunhas do caso

O juiz Bruno Salvino, da 3ª Vara Federal Criminal de Juiz de Fora (MG), acatou pedido dos advogados do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), para incluí-lo como assistente de acusação no caso da facada de que foi vítima. Com a decisão, Bolsonaro passa a ter acesso aos autos referentes ao processo que tem como acusado Adélio Bispo de Oliveira, podendo participar da a...