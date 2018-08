Política Bolsonaro vincula Alckmin à Lava Jato Em agenda no interior de SP, reduto do ex-governador, candidato do PSL ataca tucano e afirma que ele ‘está na mira’ da operação

Em sua primeira agenda oficial no interior de São Paulo, o candidato do PSL ao Planalto, Jair Bolsonaro, foi a Presidente Prudente, um dos mais fiéis redutos tucanos, e criticou o ex-governador e candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. "Alckmin se juntou ao que tem de pior na política brasileira. É por isso que os eleitores dele agora estão me apoiando. É só comparar a m...