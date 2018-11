Política Bolsonaro venceu em todas as cidades mais populosas do Estado Presidente eleito liderou nos municípios com mais de 100 mil habitantes; Haddad foi vitorioso em 50 das 155 cidades com menos de 10 mil moradores

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) avançou nos votos que foram para outros candidatos no primeiro turno, indo bem nas maiores cidades de Goiás no segundo turno das eleições. Na maioria dos municípios ele conseguiu novos votos suficientes para minimizar o impacto do crescimento do adversário.Apesar da derrota na votação total no Estado, o candidato Fernando Ha...