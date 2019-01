Política Bolsonaro vai usar reforma de Temer Presidente defendeu idade mínima de 62 anos para homens e 57 para mulheres e disse estudar fim da Justiça do Trabalho

Em sua primeira entrevista após a posse, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que pretende aproveitar parte da reforma da Previdência enviada pelo governo de Michel Temer, mas que vai “rever alguma coisa”. Ele acenou com uma proposta com regras mais brandas do que as previstas no texto já em tramitação no Congresso. Segundo Bolsonaro, a ideia é fixar uma idade mínim...