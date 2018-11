Política Bolsonaro vai a Brasília pela primeira vez depois de eleito O encontro com o presidente Michel Temer está marcado para as 15h de quarta-feira (7)

Atualizada às 8h37 O presidente eleito Jair Bolsonaro desembarca hoje (6) em Brasília, pela primeira vez desde sua vitória no último dia 28. A agenda é intensa e inclui encontros com o presidente Michel Temer, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, além de reuniões com militares e visita ao Congresso Nacional. Ele embarcou pouco dep...