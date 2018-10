Política Bolsonaro usa vídeo de Cid na TV

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, explorou ontem as críticas feitas pelo ex-governador cearense e senador eleito Cid Gomes contra o PT em seu programa eleitoral na TV. O episódio ocupou cerca de 1 minutos e 40 segundos, de um total de 5 minutos do programa. Em evento na segunda-feira, 15, com petistas, o irmão do presidenciável derrot...