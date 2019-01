Política Bolsonaro troca mensagens com fabricante brasileira de canetas nas redes sociais Produto da empresa foi a escolhida para a assinatura do termo de posse

O presidente Jair Bolsonaro (PSL), assinou seu termo de posse, nesta terça-feira (1º), com uma caneta de marca brasileira. Desde então, vem trocando afagos com a empresa nas redes sociais. Ainda na terça-feira (1º), a marca comemorou no Instagram a escolha do presidente. “Presidente @jairmessiasbolsonaro assinou a posse com Caneta 100% Brasileira (...)🇧🇷 Uma ho...