Política Bolsonaro toma posse nesta terça-feira (1º) e vai priorizar reformas Deputado e militar da reserva será o 38º presidente do País; cerimônia terá forte esquema de segurança

Sob o argumento de que é preciso construir “um novo Brasil”, com menos Estado e mais produtividade, o presidente Jair Bolsonaro usará o expediente do decreto, logo nos primeiros dias de governo, para mudar portarias ministeriais, instruções normativas e até resoluções, sem passar pelo crivo do Congresso. As medidas atingem praticamente todas as áreas –...