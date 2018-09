Política Bolsonaro tira do PSDB domínio do voto anti-PT Candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018 quebra polarização de 25 anos e ganha o espaço dos tucanos entre antipetistas, grupo que reúne 44 milhões, ou 30% do eleitorado brasileiro

Os números confirmam o que as ruas já indicavam: depois de polarizar por um quarto de século a política nacional com o PT, o PSDB perdeu para Jair Bolsonaro (PSL) o protagonismo no eleitorado antipetista. Nesse contingente, que abrange cerca de 44 milhões de brasileiros, ou 30% do total de eleitores, Bolsonaro tem apoio da maioria absoluta, e sua taxa de intenção de v...