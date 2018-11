Política Bolsonaro terá uma série de reuniões na próxima semana em Brasília Presidente eleito também deverá ser submetido a uma bateria de exames, em SP, para preparar a retirada da bolsa de colostomia, cirurgia prevista para 12 de dezembro

O presidente eleito Jair Bolsonaro passará três dias da próxima semana em Brasília. Na agenda de compromissos, conversas com a procuradora-geral da República, Raquel Dogde e visita ao Tribunal de Contas da União (TCU), além de reuniões no gabinete de transição. Está prevista também a participação de Bolsonaro no fórum de governadores do Nordeste. O presidente eleito d...