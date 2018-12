Política Bolsonaro terá 22 ministros e Casa Civil repaginada Estrutura foi apresentada pelo futuro titular da Casa Civil, deputado Onyx Lorenzoni, que ficará responsável pela articulação com o Congresso

O governo de Jair Bolsonaro terá um total de 22 ministérios - sete além do prometido durante a campanha eleitoral - e uma Casa Civil com novo desenho. A pasta fará a articulação política e contará com duas novas secretarias para atender demandas da Câmara e do Senado. A nova estrutura do governo foi apresentada ontem pelo futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM...