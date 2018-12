Política Bolsonaro tem agenda de reuniões no CCBB e deve se encontrar com membros do PSD A expectativa maior é em torno da reunião com o PSL, que deve servir para acalmar os ânimos após divergências internas dentro do partido do presidente eleito

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou ao Centro Cultural Banco do Brasil, sede da equipe de transição, por volta das 9h desta terça-feira, 11, para cumprir agenda. O dia começa com encontro com bombeiros e policiais militares. Bolsonaro também se reúne com o governador eleito de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL). Ele dará sequência, ainda nesta terça, aos en...