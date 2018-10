Política Bolsonaro tem 57% dos votos válidos, contra 43% de Haddad, diz pesquisa CNT/MDA Quando considerados os votos totais, o candidato do PSL registra 48,8% da pesquisa estimulada, já Haddad possui 36,7%

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, segue com larga vantagem sobre Fernando Haddad (PT) em intenções de voto, segundo os resultados da pesquisa do instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). Veja como foram os votos na sua cidade para presidente, governador, senador e deputados no 1º turno Divulgado nesta segunda...