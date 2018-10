Em Goiás, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) vence no primeiro turno a disputa pela Presidência da República, com 52,4% dos votos válidos, contra 21,3% do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT). É o que indica a última rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR realizada de 3 a 6 de outubro.

Nos votos totais, Bolsonaro tem 44,9% e Haddad, 18,2%. O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) aparece em terceiro lugar, com 6%, em empate técnico com outros dois: o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), com 5,7% e ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (MDB), que é goiano, com 4,9%.

A ex-senadora Marina Silva (Rede) tem 2,7% das intenções de voto e o empresário João Amoêdo (Novo) registra 1,5%. Cabo Daciolo (Patriota) aparece com 0,9%. Todos os demais têm de 0 a 0,2%.

Diante da cartela com os nomes dos 13 candidatos ao Planalto, 6,5% dos eleitores goianos afirmaram não saber em quem votar e 7,7% declararam voto nulo ou não vão votar.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada há uma semana, Bolsonaro teve oscilação positiva de 3,2 pontos porcentuais e Haddad cresceu 4,1 pontos. Em 9 de setembro, Bolsonaro tinha 26% e Haddad, 8%. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Para vencer no primeiro turno, o candidato tem de alcançar 50% mais 1 dos votos válidos - que excluem nulos e brancos, no cálculo da Justiça Eleitoral.

Estratificada

Bolsonaro alcança 61,4% de intenções de voto entre eleitores goianos com curso superior, mas cai a 20,8% no universo daqueles que apenas leem e escrevem. Ainda no grupo que tem diploma universitário, Haddad registra 14% e Ciro Gomes, 6,4%.

No universo dos que leem e escrevem, Haddad está em empate técnico com Bolsonaro, com 18,1%. Entre entrevistados que cursaram ensino médio, o deputado tem 48,1% e o ex-prefeito, 16,6%.

Entre os jovens, de 16 a 24 anos, o deputado tem o menor porcentual, de 36,1%, contra 20,5% de Haddad. Já na faixa de 25 a 34 anos, Bolsonaro registra 56,6% e o petista, 14,9%.

A diferença de intenções de voto entre mulheres e homens segue grande - 53,9% deles escolhem Bolsonaro e o índice cai a 36,6% no eleitorado feminino. Haddad tem 16,6% entre homens e 19,8 entre mulheres entrevistados.

Na divisão por regiões, os índices para Bolsonaro são menores no Sul (36,4%) e maiores em Goiânia (46,7%). Haddad chega a 31,8% no Sudoeste e cai a 14,8% no Centro. Na capital, o petista tem 17,8% e o terceiro lugar fica com Ciro Gomes, com 7,7%. Alckmin registra 4,1%, atrás de Meirelles, que tem 4,7%,

Espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor, Bolsonaro registrou novo salto: tinha 22,1% no início de setembro, passou a 38% na semana passada e agora tem 43,4%. Haddad subiu de 4,4% para 12,6% e alcança na última rodada, 16,1%.Alckmin tem 5,6%; Ciro, 4,5%; Meirelles, 3,7% e Marina, 2,1%. Amoêdo registra 1,4% e todos os seis demais têm de 0,5% a 0.

O índice de indecisos caiu de 25% há uma semana para 14,4% neste levantamento. Os votos nulos somam 7,5%.

Resistência a petista

A rejeição ao ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) subiu em Goiás e chega a 42,7% na disputa pela Presidência da República, de acordo com a última rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR. A resistência ao deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) é de 30,5%.

Na rodada anterior, divulgada em 30 de setembro, Haddad também liderava o ranking de rejeição, mas era de 37,5%. Bolsonaro tinha praticamente o mesmo porcentual (30,1%).

No início de setembro, o deputado era o primeiro em rejeição, com 34,2% e Haddad tinha 17,9%. No novo levantamento, realizado de 3 a 6 de outubro, a resistência a Marina Silva (Rede) é de 15,2%, a Geraldo Alckmin (PSDB), 12,4%, e a Ciro Gomes (PDT), 12,1%. Henrique Meirelles (MDB) tem 8,1%.