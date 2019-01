Política Bolsonaro sugere Previdência com idade mínima de 62 anos para homens e 57 para mulheres Presidente afirmou ainda que, como há diferenças na expectativa de vida da população, a ideia é que haja diferenciação de idade para diferentes profissões

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 3, em entrevista ao SBT, que pretende aproveitar parte do texto da reforma da Previdência do antigo governo, que já está pronta para votação na Câmara. Segundo ele, no entanto, a atual gestão vai “rever alguma coisa”. Ele acenou com uma proposta com regras mais brandas do que as previstas no tex...