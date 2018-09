Política Bolsonaro segue em unidade semi-intensiva, diz boletim médico O quadro clínico do candidato permaneceu inalterado nas últimas 12 horas

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, continua internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, conforme boletim divulgado no começo da noite desta quarta-feira, 12, pela instituição. De acordo com os médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo, o quadro clínico de Bolsonaro permaneceu inalterado nas últimas...