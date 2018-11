Política Bolsonaro se reúne hoje com Maia, embaixadores e governadores Presidente eleito pode ainda hoje anunciar o nome do escolhido para assumir o Ministério das Relações Exteriores

No segundo dia em Brasília esta semana, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, tem nesta quarta-feira (14) agenda intensa. Antes das 8h, ele chegou ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde ocorrem as reuniões da equipe de transição. No local, acompanhado dos filhos Eduardo Bolsonaro e Flavio Bolsonaro, ele toma café da manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo M...