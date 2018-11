Política Bolsonaro se reúne com embaixadores e equipe de transição Presidente eleito ainda deve receber parlamentares

No segundo dia em Brasília, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, tem nesta quarta-feira (21) reuniões com os embaixadores do Líbano, da Rússia e de Portugal. Também participará de conversas com a equipe de transição e vai receber parlamentares. Ontem (20), Bolsonaro anunciou os nomes de Luiz Henrique Mandetta, para o Ministério da Saúde, e Wagner Rosário, para p...