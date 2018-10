Política Bolsonaro se reúne com embaixador do Estados Unidos no Brasil P. Michael McKinley, diplomata americano, que está deixando Brasília, ficará definitivamente como assessor do chefe do Departamento de Estado dos EUA, Mike Pompeo

O presidente eleito Jair Bolsonaro conversa amanhã (1º), em uma reunião privada no Rio de Janeiro, com o embaixador dos Estados Unidos (EUA) no Brasil, P. Michael McKinley. O diplomata americano, que está deixando Brasília, ficará definitivamente como assessor do chefe do Departamento de Estado dos EUA, Mike Pompeo. Há três meses, P. Michael McKinley acumula as fun...