Política Bolsonaro se interna neste domingo para cirurgia Previsão é que retirada da bolsa de colostomia do presidente seja feita amanhã; procedimento deve durar três horas

Prevista para amanhã a cirurgia para reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colostomia do presidente Jair Bolsonaro (PSL) deverá durar três horas e exigir pelo menos uma semana de internação. Essas foram as estimativas dadas pelo cirurgião Antonio Macedo, chefe da equipe médica do presidente, ao jornal O Estado de S Paulo. A operação vai acontecer no Ho...