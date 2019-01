Política Bolsonaro reitera na posse bandeiras de campanha Presidente reafirma motes de campanha e diz que vai libertar País do socialismo e do politicamente correto, destacando vontade de colocar o Brasil em “lugar de destaque” internacional

Jair Bolsonaro tomou posse como presidente do Brasil sem abandonar o tom eleitoral de seu discurso. Nos pronunciamentos que fez no Congresso Nacional e no parlatório do Palácio do Planalto, ele reafirmou o compromisso com bandeiras de sua campanha, se dirigindo especialmente ao eleitorado que lhe garantiu 57,7 milhões de votos em outubro. Voltou a falar em combater o que chamou d...