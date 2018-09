Política Bolsonaro: recuperação é surpreendentemente boa, diz médico Aliados querem mostrar que militar terá condições de assumir o Planalto se for eleito; estratégia é montada com cuidado para não atrapalhar recuperação após segunda cirurgia

Preocupados com o estado de saúde de Jair Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PSL, auxiliares diretos do capitão da reserva querem encontrar uma forma de, ainda neste fim de semana, divulgar algum vídeo ou mesmo uma gravação para mostrar que ele está se recuperando bem e que a sua recuperação excede as expectativas. A estratégia está sendo montada com cuidado...